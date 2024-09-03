Mormenekşe Burdur’da kampa girdi

Gazimağusa bölgesinin kırmızı yeşilli ekibi Mormenekşe, Burdur Lavanta Tepesi Otel’de kamp girdi. Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör ve kondisyoner Doğukan Tuğcu, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde yoğun bir şekilde sürdüren Mormenekşe, 2. Etap çalışması için Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de kampa girdi. 1. Ligde zirveyi hedefleyen Mormenekşe’de 1. Hazırlık dönemi çalışmalarına 29 Temmuz’da başlayarak 5 haftalık çalışmaların tamamlamasının ardından 2. Etap çalışmalarına kamp yaparak devam eden kırmızı yeşilli ekip Mormenekşe, 1. hazırlık dönemi yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürüyor. 1. lig temsilcisi Mormenekşe 2-6 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de kamp çalışmalarına başladı.

5 GÜNLÜK KAMP

Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de 5 günlük kampa giren Mormenekşe’de kafile başkanlığını Sporcu Sorumlusu Sedat İzzigil, Hüseyin Tünsay, Saim Akbelli, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör ve kondisyoner Doğukan Tuğcu, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, Fizyoterapist Ali Baletti, Masör Oğuzhan Karabulut ve 22 futbolcu yer alıyor. Mormenekşe teknik direktörü Ahmet Ogan, yardımcı antrenör ve kondisyoner Doğukan Tuğcu, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde kamp süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yaparak hazırlanıyor. Mormenekşe takımı toplam sekiz antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor. Antrenman programı oldukça yoğun olduğu kamp çalışmalarında çabuk kuvvet, dayanıklılık, toplu çalışmaların yanı sıra teknik, taktik çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

BAŞKAN METIN MENEKŞELI KAMP’I ZİYERET EDECEK

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli ve sponsorlar ile Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de kamp yapan takımın çalışmalarını yakından takip etmek amacı kampı ziyaret etmesi bekleniliyor. Mormenekşe’de lige yönelik olarak devam eden kamp çalışmaları 6 Eylül Cuma günü öğleden sonra tamamlanacak.



