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Mormenekşe Bahtıkara'ya emanet

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Mormenekşe Bahtıkara'ya emanet
1.lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor kulübü takımın başına teknik direktör Evren Bahtıkara’yı getirdi.
Bir süredir yönetim ile Evren Bahtıkara arasında süren görüşmeler olumlu sonuç verdi ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Teknik direktör Bahtıkara geçmişi başarılarla dolu büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirtirken, Perşembe akşamı yapacakları sporcu toplantısından sonra Cuma gününden itibaren salon çalışmalarına 15 Temmuz tarihinde ise saha çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. Evren Bahtıkara’nın yardımcılığını ise Özkan Gaziler yapacak
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