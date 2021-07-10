Mormenekşe altyapısı, Erdoğuş’a emanet

Dörtyol alt yapısındaki görevinden ayrılan başarılı antrenör Halil Erdoğuş’un görev yapacağı yeni takımı belli oldu.
Halil Erdoğuş yetiştiği kulüp olan Mormenekşe altyapı koordinatörü olarak görev getirildi.Halil Erdoğuş, Mormenekşe Akademi bünyesinde faaliyet gösteren U-17 ve U-15 ile U-12 takımları altyapı koordinatörü olarak Mormenekşe’de göreve başlarken, kendisi ile çalışacak antrenörleri de belirlemek için girişim başlattı.
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