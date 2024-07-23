Mormenekşe, Ahmet Ogan'a emanet

Mormenekşe Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli ile teknik direktör Ahmet Ogan arasında gerçekleşen görüşme sonucunda 2024-2025 futbol sezonunda takımı çalıştıracak yeni teknik direktör Ogan oldu

Birinci Lig ekibi Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü 2024-2025 futbol sezonunda takımı çalıştıracak yeni teknik direktörü belirledi. Mormenekşe Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli ile teknik direktör Ahmet Ogan, Menekşeli LTD ofisinde bir araya gelerek yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasında her konuda anlaşmaya varıldı. Yeni sezonda Aksa 1. ligde mücadele edecek olan Gazimağusa bölgesinin kırmızı yeşilli ekibi Mormenekşe’de teknik direktör Ahmet Ogan’ın verdiği rapor doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmaları da başlıyor.

“ÖNEMLİ HEDEFLER”

Mormenekşe’nin yeni teknik direktörü Ahmet Ogan, “yeni hedefler” diyerek başladığı konuşmasında kendisine duyulan inanç ve güvenden dolayı Mormenekşe Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli ve yönetim kuruluna teşekkür etti. 1994-1995 sezonunda Mormenkşe’de futbolcu olarak görev yaptığını belirten Ahmet Ogan, 30 yıl aradan sonra antrenör olarak göreve getirildiğini ve yeni hikaye yazmaya geldiğini belirtti. Geçtiğimiz sezon 1. lige beklentilerin gerisinde kaldığını belirten Ahmet Ogan, Mormenekşe’de hedefleri olduğunu, mevcut kadroya yapılacak transferlerle hedefe ulaşmaya çalışacaklarını söyledi. Transfer komitesindeki arkadaşlarımızla birlikte takım kadrosuna yapmayı düşündükleri takviyeler ile güçlü bir kadro yapısı oluşturarak hedeflerine ulaşmak istediğini, yeni sezon planlaması konusunda da bilgilere veren teknik direktör Ahmet Ogan, yeni sezon çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarını belirtti. Ayrıca taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelerek sözleşme imzalayacaklar.



