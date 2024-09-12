Montella: Dünya Kupası bileti çok kıymetli

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'na katılmanın Avrupa Şampiyonası'nda yer almaktan çok daha zor olduğunu ve her maça final gözüyle baktıklarını söyledi

İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Montella, UEFA Uluslar Ligi'ne Galler beraberliği ve İzlanda galibiyetiyle iyi başladıklarını belirterek, "Çok yoğun ve aynı zamanda çok pozitif bir hafta geçirdik. Zorluk derecesi çok yüksek bir gruptayız. Galler geçen sene A Ligi'ndeydi, bu sene rekabet çok üst düzey bir şekilde devam ediyor. Uluslar Ligi aslında benim çok hoşuma gidiyor. Bu turnuva sayesinde hazırlık maçlarını tamamen bitirmiş olduk. O yüzden böyle bir turnuvada rekabet olması güzel. İzlanda da rekabet gücü yüksek bir takım. Sonuna kadar ne olacağı belli olmayan bir gruptayız ama biz tabii ki de maçtan maça bakıyoruz ve her maçta da en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, "UEFA Uluslar Ligi'nden Dünya Kupası'na 4 takımın katılacak olması da sizi ayrıca motive ediyor mu?" sorusunu, "Hem de nasıl demek istiyorum. Yakından da hissettik Uluslar Ligi'ndeki bütün maçlar artık bir final tadında geçiyor. Çünkü biliyorsunuz Dünya Kupası'na katılmak Avrupa Şampiyonası'na katılmaktan daha zor. Avrupa Şampiyonası'na 32 takım gidiyor ama Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takım var. O yüzden o biletin ne kadar önemli ve ne kadar kıymetli olduğunu ve her maçın final tadında olduğunu biliyoruz. O yüzden bu bizi çok fazlasıyla da motive ediyor." şeklinde yanıtladı.

"ARDA'NIN HAYALLERİ SINIR TANIMIYOR"

Vincenzo Montella, milli futbolcu Arda Güler'in maç içinde sık sık yedek kulübesine dönerek kendisiyle iletişime geçmesinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Arda futbol oynarken çok büyük keyif alıyor. Hepimiz bunu görebiliyoruz hatta onu seyrederken biz de çocukluğumuza dönebiliyoruz. Onu seyretmek hepimize gerçekten büyük keyif veriyor. Çünkü çok büyük hayallere sahip bir futbolcu. Arda'nın hayalleri sınır tanımıyor ve bazen maç esnasında da böyle tavsiye istediğinde de bunları vermek çok keyif veriyor. O yüzden hani sürekli böyle iletişimde olan ve keyif veren bir futbolcumuz olduğunu söyleyebiliriz."

"KEREM SON YILLARDA EN ÇOK GOL ATAN TÜRK FUTBOLCULARDAN BİRİ"

İzlanda karşısında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performansıyla ilgili Montella, "Kerem, her anlamda muazzam bir performans gösterdi. Şunu unutmamamız gerekiyor, Kerem son yıllarda en çok gol atan Türk futbolculardan biri ve bu ne demek oluyor, kendi aslında gol atmaya yatkın bir oyuncu. Kerem için gerçekten çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

