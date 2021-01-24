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Mısır’da, Ebuka şov

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Mısır’da, Ebuka şov
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Mısır Süper Lig takımlarından ENPPI forması giyen John Ebuka,haftalar ilerledikçe yeni takımı ve yeni ligine ısınırken, gol şov yapmaya da başladı.
Mısır Süper Ligde ENPPI ile National Bank of Egypt arasında oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıkan John Ebuka, maçta 3 gol atarak hat trick yaptı. John Ebuka, 40, 74 ve 79. dakikalarda golleri atarak takımının maçı 3 – 2 kazanmasını sağladı. ENPPI takımı Mısır Süper Liginde 6. sırada yer alıyor.
 
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