Mishali’den ses seda yok

AKSA Süper Lig ekibi Cihangir’de yabancı futbolcu LungeloMishali sıkıntısı yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta ortasında kardeşinin sağlık problemi olduğunu söyleyerek adadan ayrılan ve İstanbul'a giden LungeloMishali'den hafta sonundan beridir haber alınamıyor.

İlk devre attığı 14 golle krallık yarışında zirvede yer alan Mishali'nin adaya dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cihangir Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler, Mishali’nin kendilerinden ikinci devre hazırlıkları başında izin alarak kardeşine yardım etmek için İstanbul’a gidip geri döndüğünü belirtti. Mishali’nin geçtiğimiz hafta ortasında yine kendilerinden kardeşinin yanına gitmek istediği için izin alarak adadan ayrıldığını ifade eden Karavezirler, ancak şu anda Mishali’ye ulaşamadıklarını kaydetti.

