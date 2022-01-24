banner762
Açılış Kupası Koopspor’un
Açılış Kupası Koopspor’un
6 0
Böyle tohumluk patates mi olur?
Böyle tohumluk patates mi olur?
151 0
 
Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti
Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti
86 0
33 0
48 0
“Boykot çağrıları başarılı oldu”
“Boykot çağrıları başarılı oldu”
16 0
Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş
Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş
10 0
banner661

Mishali’den ses seda yok

banner476

banner714
Mishali’den ses seda yok
AKSA Süper Lig ekibi Cihangir’de yabancı futbolcu LungeloMishali sıkıntısı yaşanıyor.
Geçtiğimiz hafta ortasında kardeşinin sağlık problemi olduğunu söyleyerek adadan ayrılan ve İstanbul'a giden LungeloMishali'den hafta sonundan beridir haber alınamıyor.
İlk devre attığı 14 golle krallık yarışında zirvede yer alan Mishali'nin adaya dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.
Konuyla ilgili açıklama yapan Cihangir Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler, Mishali’nin kendilerinden ikinci devre hazırlıkları başında izin alarak kardeşine yardım etmek için İstanbul’a gidip geri döndüğünü belirtti. Mishali’nin geçtiğimiz hafta ortasında yine kendilerinden kardeşinin yanına gitmek istediği için izin alarak adadan ayrıldığını ifade eden Karavezirler, ancak şu anda Mishali’ye ulaşamadıklarını kaydetti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.