Mishali, Cihangir’in hikayesini yazıyor

Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Çelik, İsmail Egeli
Cihangir: Hamit, Nurettin, Osman, Musa, Hakan, Selçuk, Mishali, Tacettin, Barkın,Taner, Zihni
Göçmenköy: Ali Duvarcı, Rifat,Reşit, Arda, Bekir, Cemal, Hassan, Hüseyin Taşçı, Mehmet Göçben, Mahmut İneci, Ali Üçtaş
Goller: Dk.8 ve 62 Mishali (Cihangir)
AKSA Süper Ligin beşinci haftasında lider Cihangir, Göçmenköy’ü mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.
8. dakikada gelişen Cihangir atağında savunma arkasına atılan topu kontrol eden Mishali kaleci Ali’nin üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderirken bu pozisyonda elle müdahale itirazı yapıldı. 1-0
İlk yarı 1-0 biterken ikinci devrede de Cihangir etkiliydi. 61. Dakikada Cihangir atağında topu alan Mishali, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Cihangir maçı 2 – 0 kazanırken, ev sahibi takım puanını 13’e yükseltti. Göçmenköy ise 6 puanda kaldı.
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