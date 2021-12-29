Mishali, Cihangir’i tura taşıdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.

Süper Lig ekibi Cihangir, Birinci Lig ekibi Mormenekşe’yi, Cihangir Stadında konuk etti. Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği maçı Cihangir zorlanmadan kazandı. Cihangir’i gollerini Mishali attı. Hat trick yapan Mishali ile kazanıp turu geçen Cihangir, kupayı kazanma yolunda ilk adımını attı.

