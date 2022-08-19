MiracleDeğirmenlik’in sol beki İbrahim

Şampiyonluk adaylarından Miracle Değirmenlik, Gönyeli'nin başarılı sol kanat oyuncusu İbrahim Öksüzoğluları ile anlaşmaya vardı.

Uzun bir süredir sol bek transferi için görüşmelerini sürdüren Miracle Değirmenlik, transferde mutlu sona ulaştı. İbrahim yeni sezonda Miracle Değirmenlik forması giyecek.

