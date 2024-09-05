Miracle Medya yeni sezona hazır

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Kıbrıs Kupası naklen yayınlarında başarılı bir dönemi geride bırakan Miracle TV yeni sezona hazır.

HAKAN TÖREHAN: “GÜÇLÜ BİR EKİPLE GELİYORUZ”

Yine çok iyi ve çok güçlü bir ekiple yeni sezona Miracle TV olarak hazır olduklarını ifade eden Miracle Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Törehan, 6 Eylül Cuma akşamı oynanacak olan Antrenörler Derneği Kupası ile 7 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak olan KTSYD kupası maçlarında 8 kamera ile test yayınlarını gerçekleştireceklerini belirtirken, 13 Eylül Cuma akşamı ise Süper Kupa finali ile sürece start vereceklerini ifade etti.

EBRU TÖREHAN: “ÜLKE SPORUNUN TANINIR BİR HALE GELMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Miracle Grup Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ebru Törehan ise, vizyonlarının ve misyonları doğrultusunda daha kaliteli yayınları sporseverlere ve spor basınına sunmak adına 6 olan kamera sayısını bu sezon 8-10 çıkaracaklarını ifade etti. Geçen yıl Futbol Federasyonu ile yaptıkları anlaşma ile birlikte Kıbrıs’ın sesini tüm dünyaya yaymak için yola çıktıklarını ve yapılan canlı yayınlarla birlikte ciddi kesimlere ulaştıklarını belirten Miracle Medya Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ebru Törehan, ülke sporunun daha tanınır bir hale gelmesi için çalışmakta olduklarını ifade etti.

