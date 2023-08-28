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Miracle Karşıyaka’da tempo yüksek
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Miracle Karşıyaka’da tempo yüksek

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Miracle Karşıyaka’da tempo yüksek
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25 Ağustos Cuma günü Bolu’da kampa giren süper lig temsilcisi Miracle Karşıyaka bugün akşam üzeri yaptığı idman sonrasında kampın dördüncü gününü geride bıraktı. Bugün sabah ve akşamüzeri yaptığı çift idman ile Bolu kampına devam eden Mircale Karşıyaka’da oyuncuların istekli oluşları ise gözden kaçmadı. Bugün akşamüzeri yaptığı çalışma ile 7. İdmanı geride bırakan Miracle Karşıyaka’da 31 Ağustos Perşembe günü kamp tamamlanacak.

BOLUSPOR – ŞANLIURFASPOR MAÇINI İZLEDİLER
Pazar akşamüzeri yapılan idmanın sonrasında Miracle Karşıyaka takımı TFF 1.Lig karşılaşması olan Boluspor – Şanlıurfaspor maçını izledi. Takım olarak karşılaşmayı canlı yerinde izleyen Miracle Karşıyaka takımında Bolu kampı oldukça keyifli ve neşeli geçiyor.
 
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