Miracle Karşıyaka’da Çerkez ile yollar ayrıldı

Birinci lig temsilcisi Miracle Karşıyaka’da Çağan Çerkez ile yollar ayrıldı. Az önce idman öncesi genç teknik adamla yolları ayıran birinci lig temsilcisi ikinci teknik adamla sezonun hemen başında yol ayırmış oldu. İlk hafta Baf Ülkü Yurdu ile beraber kalan, ikinci hafta ise Yalova deplasmanında mağlup olan Miracle Karşıyaka’da Çerkez’in görevden alınmasından sonra yeni isim arayışı başlamış durumda.

AYRILIĞI ÇERKEZ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Miracle Karşıyaka yönetimi ile yolları ayrılan teknik direktör Çağan Çerkez ayrılığı şöyle duyurdu:

Karşıyaka kulüp yönetimi ve başkanı tarafından bugün görevden alındığım tarafıma iletilmiştir. Herkesin kendi doğruları vardır. Alınan bu karara saygı duyup, bildiğimiz doğrular ile yollarımıza devam edeceğiz…Yanımızda olan herkese herşey için teşekkür ederim.

