Miracle Karşıyaka'da Çağan Çerkez dönemi

AKSA 1. Lig ekiplerinden Miracle Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Çağan Çerkez oldu.
Çerkez'in imza töreninde, takımın ana sponsoru Miracle Cash&More direktörü Hakan Törehan, Miracle Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Umut Düzdaban ve eş başkan Ezel Kaynak hazır bulundu.
Süper Lig'e yükselmek isteyen Miracle Karşıyaka'nın yeni sezonda hedefi şampiyonluk.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.