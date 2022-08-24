banner762
banner815
Hazırlık maçları tam gaz
Hazırlık maçları tam gaz
29 0
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
46 0
 
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
32 0
Harnupta verim yüzleri güldürdü
Harnupta verim yüzleri güldürdü
24 0
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
12 0
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
31 0
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
22 0
banner797

Miracle Karşıyaka'da Çağan Çerkez dönemi

banner476

banner825
Miracle Karşıyaka'da Çağan Çerkez dönemi
AKSA 1. Lig ekiplerinden Miracle Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Çağan Çerkez oldu. 
Çerkez'in imza töreninde, takımın ana sponsoru Miracle Cash&More direktörü Hakan Törehan, Miracle Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Umut Düzdaban ve eş başkan Ezel Kaynak hazır bulundu.
Süper Lig'e yükselmek isteyen Miracle Karşıyaka'nın yeni sezonda hedefi şampiyonluk.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.