Miracle Karşıyaka'da Batsi dönemi

Aksa 1. Lig ekibi Miracle Karşıyaka yeni teknik ekibini belirledi.

Dün Karşıyaka yönetimi ile masaya oturan tecrübeli teknik direktör Hüseyin Hacıömer(Batsi) ile yardımcı antrenörü Necat Kurtarıcıoğluları anlaşmaya vardılar.

Batsi ve yardımcı antrenörü Necat Kurtarıcıoğluları dün takımla birlikte ilk antrenmanını da yaptı.