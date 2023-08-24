Miracle Karşıyaka Bolu yolcusu

Süper ligin yeni temsilcisi Miracle Karşıyaka 1 haftalık yurt dışı kampı için yarın sabah adadan ayrılıyor. Bolu Koru Hotel’de 31 Ağustos’a kadar kamp yapacak olan Miracle Karşıyaka takımı sezon öncesi ikinci etap kampını gerçekleştirecek. Dün yaptığı hazırlık karşılaşması sonrasında bugünü dinlenerek geçiren süper ligin yeni ekibi Miracle Karşıyaka yarın sabah erken saatlerde 1 haftalık Bolu kampı için adadan ayrılacak.Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden süper ligin iki temsilcisi Miracle Karşıyaka ve Yenicami takımları hazırlık karşılaşmasında dün Şengül Törehan Stadyumunda bir araya geldi. 17:30’da başlayan karşılaşmada maçı kazanan taraf Ali Özbahar’ın tek golü ile Miracle Karşıyaka oldu.