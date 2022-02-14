Miracle Değirmenlik’te Perçinci dönemi başladı

Miracle Değirmenlik’te Pazar günü anlaşma sağlanan antrenör Emre Perçincive ekibi dün takımla tanıştı ve idmana indi

Aksa 1.lig ekiplerinden MiracleDeğirmenlik’tekarşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Hüseyin Haciömer(Batsi)'den boşalan teknik adam koltuğuna Emre Perçinci getirildi.

MiracleDeğirmenlik’te Pazar günü anlaşma sağlanan antrenör Emre Perçinci dün takımla tanıştı ve idmana indi. Takımla kısa süreli bir konuşma yapan genç çalıştırıcı ilk hedef olarak G.Gücü maçını kazanmaları gerektiğini söyledi. Perçinci’nin ekibinde Cemil Murat - Yardımcı Ant. Tugay Atiker - Kaleci Ant.

Berkem Ertürk - 2.yardımcı ant. olarak görev yapacak.



