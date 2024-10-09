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Miracle Değirmenlik’te Oraloğlu dönemi

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Miracle Değirmenlik’te Oraloğlu dönemi
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Aksa Süper Lig temsilcisi Miracle Değirmenlik Özgü Bayraktar’dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Ali Oraloğlu’nu getirdi.
Tecrübeli teknik adam ile az önce görüşme gerçekleştiren Kulüp Başkanı Hakan Törehan, Oraloğlu ile her konuda anlaşma sağlayarak takımı tecrübeli teknik adama emanet etti.
Ali Oraloğlunun ekibinde; Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici, Atletik Performans Antrenörü Ömer Yalçıner, Kondisyoner Mehmet Sakallı, Kaleci Antrenörlüğün’de ise İbrahim Reis yer alacak.
 
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