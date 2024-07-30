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Miracle Değirmenlik’in yurt içi kampı başlıyor

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Miracle Değirmenlik’in yurt içi kampı başlıyor
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Sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdüren süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik ilk etap kampına çarşamba günü başlıyor. Çelebi Garden Otel’de 2 Ağustos Cuma gününe kadar 3 günlük kamp yapacak olan Özgü Bayraktar ve öğrencileri 31 Ağustos Çarşamba günü öğlen kampa girecek.
14 idmanı geride bıraktıklarını ifade eden Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar sezon öncesi çalışmalarının planlamaları doğrultusunda devam ettiğini belirtirken, birinci etap kampı ile hazırlıklarına devam edeceklerini söyledi.
 
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