Miracle Değirmenlik’in Mehmetçik kampı başladı

24 kişilik oyuncu grubu ile birinci etap kampına dün başlayan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik, ilk günü akşam idmanı ile geride bıraktı.Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar, yaptığı açıklamada bugün başladıkları birinci etap kampı ile sezon öncesi hazırlıklarına devam ettiklerini, Mehmetçik kampında zorlu sürece çift idmanla hazırlanacaklarını söyledi. 24 kişilik oyuncu grubu ile toplu çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bayraktar, önümüzdeki hafta Çarşamba günü itibariyle hazırlık maçlarına start vereceklerini sözlerine ekledi. Sakatlığın olmadığı sağlıklı bir sezon öncesi hazırlık dönemi planladığını aktaran Özgü Bayraktar, oyuncularının istek ve arzusunun kendisini fazlasıyla mutlu ettiğini söyledi.