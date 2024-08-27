Miracle Değirmenlik’in Bolu mesaisi başladı

İkinci etap kampı için dün sabah adadan ayrılan Miracle Değirmenlik’in Bolu kampı başladı.

Öğlen saatlerinde otele yerleşen süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik, günü yaptığı tek idmanla tamamlayarak dinlenmeye çekildi.

Bu sabah yaptığı idmanla Bolu kampına devam eden Miracle Değirmenlik’te oyuncuların istekli oluşu gözlerden kaçmadı.

