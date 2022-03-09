Miracle Değirmenlik zirveye koşuyor

Aksa 1. Lig’de 21. Hafta geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, lider Çetinkaya liderliğini sürdürürken Miracle Değirmenlik zirveye doğru ilerliyor

Aksa 1. Lig’de 21. Hafta geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, lider Çetinkaya liderliğini sürdürürken Miracle Değirmenlik zirveye doğru ilerliyor.Lider Çetinkaya 20. Haftada aldığı mağlubiyet ve cezalarının şokunu erken atlatarak cezası nedeniyle Yılmazköy’de konuk ettiği Yalova’yı farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü.Zirve yarışında ilk devre uzun süre önde giden Gençler Birliği kötü gidişatını Maraş deplasmanında da sürdürerek Maraş’a yenilerek Çetinkaya’nın 5 puan gerisine düştü.İkinci devreye iyi başlayan Miracle Değirmenlik çıkışını konuk ettiği play-off iddiası olan Düzkaya karşısında aldığı farklı galibiyetle sürdürerek ikinci sıraya yükseldi. İstikrarsız bir görünümü olan süper Lig hedefindeki China B. Gençlik Gücü ise konuk olduğu Esentepe deplasmanında son dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrılarak zirveden geriye düştü.Play-out hattı içindeki Karşıyaka ile SFC Dörtyol arasındaki zorlu mücadelenin galibi ev sahibi Karşıyaka oldu ve bu sonuçla Karşıyaka doğrudan yükselme hedefine bir adım daha yaklaştı. Dörtyol ise kötü gidişatını sürdürdü.Ligde orta sıralarda yer alan Mormenekşe konuk olduğu play-out hattındaki İncirli’yi mağlup ederek oldukça rahatlarken, İncirli’nin iki haftalık çıkışı bitti.Ora sıralardaki bir başka takım Yeni Boğaziçi ise ligin dibine demir atan Görneç karşısında zorlansa da son dakikalarda bulduğu golle sahadan galip ayılmayı başararak haftalar sonra kazandı. Görneç ise umutlarını giderek azalttı.Play-out hattı ile düşme hattındaki iki takım B.Bağcıl ile Çanakkale arasındaki mücadelede Bağcıl farklı kazanarak haftalar sonra galip geldi.Aksa 1. Lig’in 21. Haftasında oynanan 8 maçta beraberlik çıkmazken, sadece bir tanesini deplasman ekibi kazanırken geriye kalan 7 maçı ise ev sahipleri kazandı. Bu hafta kale ağları 26 kez havalandı.Birinci Lig’de gol krallığı yarışında Dörtyol’un golcüsü bu haftayı da golsüz geçmesine karşın 22 golle açık ara liderliğini sürdürdü. Onu, 13 golle Esin Sonay, Ayberk Payas ve İlyas Yılmaz takip ediyor.Ligin ikinci devresinde oynadığı güçlü rakipleri karşısında aldığı galibiyetlere bu hafta Düzkaya’yı farklı mağlup ederek devam eden Miracle Değirmenlik süper lige göz kırpıyorDeğirmenlik takımının aldığı farklı Düzkaya galibiyetinde attığı üç gol ve asistle bu haftanın yıldızı olmayı hak ettiÖnceki hafta Düzkaya deplasmanında hem mağlup olan hem de saha kapatma cezası alan takımını iyi toparlayan ve Yalova takımına karşı farklı galip gelen Çetinkaya teknik direktörü Turan Altay bir kez daha klasını gösterdiHem play-off hattını hem de play-out hattını ilgilendiren tansiyonu yğksek Maraş – G.Birliği karşılaşmasında gerek verdiği kararlar gerekse oyuna etki etmeyecek düdükleriyle Utku Hamamcıoğlu iyi bir maç çıkardı.Erdoğ(Mormenekşe), Turgut(Miracle Değirmenlik), Eser(Esentepe), Orhan(B.Bağcıl)Doğuhan(Maraş), Erdoğ (Mormenekşe), Salih(Miracle Değirmenlik), Tunç (Çetinkaya) Mehmet(Karşıyaka), Behiç(Çetinkaya), Aziz(Mormenekşe) Emre(Esentepe), Orhan (B.Bağcıl),Turgut (Miracle Değirmenlik), Esin Sonay(Karşıyaka)İncirli-Mormenekşe: 0 – 2B.Bağcıl-Çanakkale: 5 – 0Yeniboğaziçi-Görneç 1 – 0Esentepe-ChinaB.G.Gücü 3 – 2M.Değirmenlik-Düzkaya: 4 – 0Çetinkaya-Yalova: 4 – 1Maraş-Gençler Birliği : 1 – 0Karşıyaka-SFC Dörtyol: 2 –1Düzkaya – Y.BoğaziçiGörneç - EsentepeYalova – Miracle DeğirmenlikMormenekşe – SFC DörtyolGençler Birliği – ÇetinkayaÇanakkale – Karşıyakaİncirli – MaraşChina B. Gençlik Gücü – B.Bağcıl