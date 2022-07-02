Miracle Değirmenlik yeni sezona 'merhaba' dedi

Necati KÜLAHLILAR
Yeni sezonda Süper Ligde mücadele edecek olan Miracle Değirmenlik dün Değirmenlik Sadık Cemil Stadında saat 19.00 da Teknik Direktör Mehmet Bolkan ve futbolcular sahaya inerek yeni sezona 'merhaba' dedi.
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