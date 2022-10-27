Miracle Değirmenlik ve Küçük Kaymaklı'ya para cezası!

Disiplin Kurulu, AKSA Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Miracle Değirmenlik - Küçük Kaymaklı maçının sonunda yaşanan olaylarla ilgili olarak iki takımada para cezası verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-22-23 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

Disiplin Kurulu, AKSA Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Miracle Değirmenlik - Küçük Kaymaklı maçının sonunda yaşanan olaylarla ilgili olarak iki takımada para cezası verdi.

Alınan kararda, Miracle Değirmenlik'e 5 bin TL, Küçük Kaymaklı'ya ise 3 bin TL para cezası verildi.

Konuyla ilgili Disiplin Kurulu'nun kararı şöyle:

"Miracle Değirmenlik SK taraftarlarının maç esnası boyunca saha duvarında oturması iki defa oyun alanına girmeleri ve sonrasında taraftarların maç bitiş düdüğü ile birlikte saha içerisine girip yaşanan arbede itişme içerisinde yer almaları nedeni ile DT 52 (1) (A) ve (B)’nin ihlalleri neticesinde ev sahibi Miracle Değirmenlik SK’ye DT 52 (4) uyarınca 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Devamla, Küçük Kaymaklı T.S.K. yöneticilerinin saha içinde yaşanan arbede/itişmede yer almalarından dolayı DT 52’nin ihlali neticesinde DT 52 (4) uyarınca 3.000 TL (Üç Bin Türk Lirası) para cezası ile cezalandırılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir."

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Üner Hammaloğlu, Bilal Özoğul (Dörtyol SK) Mahmut Aldemir (Hamitköy ŞHSK), Eran Çelik (Göçmenköy İYSK), Görkem Kocayiğit (Gönyeli SK)

2 Maç: Kerem Şener (Dörtyol) Mehmet Özdil (Mormenekşe), Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy İYSK)

3 Maç Oytun Çorba (Mormenekşe GBSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Mustafa Dağaşaner (Küçük Kaymaklı TSK), Çağakan Kılıç (Küçük Kaymaklı TSK), Mehmet Cemal Konyalıoğlu (Miracle Karşıyaka ASK), Timur Atiker (Lapta TBSK



