Miracle Değirmenlik transferde hız kesmedi

Necati KÜLAHLILAR

Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğu için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen süper ligin yeni ekibi Miracle Değirmenlik kadrosuna yeni isimleri dâhil etmeye devam ediyor. Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan, önemli iki transferi daha başarıyla gerçekleştirdi.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Hakan Törehan başkanlığında güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Miracle Değirmenlik, geçtiğimiz sezon kiralık olarak KTFF Süper Ligi’nde Gönyeli forması giyen Esentepe Spor Kulübü futbolcuları Şükrü ve Osman Erdoğan kardeşleri kadrosuna kattı. Esentepe Spor Kulübü’nün başarılı ve yetenekli oyuncuları, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü kadrosuna katılmanın mutluluğunu yaşarken, genç oyuncuların imza töreninde Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan ve Asbaşkan Ebru Törehan hazır bulundu. Törehan çiftinin minik kızları Mira da imza töreninde yerini aldı.

