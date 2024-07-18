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Miracle Değirmenlik testten geçti

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22 Temmuz Pazartesi günü sezon açılışını yapacak olan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik testten geçti

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Miracle Değirmenlik testten geçti
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Süper lig temsilcisi bu kapsamda bugün Gaziköy Şenol stadında oyuncularına performans testi yaptı.
Testte dayanıklılık, sürat, esneklik, denge ve patlayıcı güç başlıklarında oyuncuların fiziksel durumları değerlendirdi.

Çıkacak olan test sonuçlarına göre antrenman programının şekilleneceğini belirten teknik direktör Özgü Bayraktar çalışmalarına yarın ve Cuma günü devam edeceklerini söylerken, sezon açılışını ise 22 Temmuz Pazartesi günü yapacaklarını söyledi.
 
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