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Miracle Değirmenlik tek golle kazandı

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Miracle Değirmenlik tek golle kazandı
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Boluda’ki kamp çerçevesinde sabah hazırlık maçına çıkan Miracle Değirmenlik, rakibi Zonguldak Kömür Spor’u tek golle mağlup etti. Maçın ilk devresinde Hüseyin Deynekli’nin ayağından gelen golle karşılaşmayı kazanan Miracle Değirmenlik, kampın son gününde yapmış olduğu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmış oldu.
Hafta Başı Bolu’da kampa giren süper lig temsilcisi bugün akşamüzeri yapacağı idmanla birlikte bir haftalık yurt dışı kampını tamamlamış olacak.
 
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