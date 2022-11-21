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Miracle Değirmenlik'te Bolkan'la yollar ayrıldı

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Miracle Değirmenlik'te Bolkan'la yollar ayrıldı

AKSA Süper Lig Mesarya temsilcilerinden Miracle Değirmenlik’te Mehmet Bolkan, başkan Hakan Törehan ve yönetimi tarafından görevden alındı. Yapılan açıklamada, Bolkan’ın görevden alınma sebebi olarak tribündeki taraftarlarla sözlü tartışmaya girerek sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunması gösterildi. Açıklamada ayrıca görevden alınma kararını Mehmet Bolkan’a şahsen bildirmek isteyen yönetim kurulunun 2 gün boyunca tüm telefon aramalarını yanıtsız bıraktığı ifade edildi.

Miracle Değirmenlik’ten Başkan Hakan Törehan ve yönetim kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün geçtiğimiz sezon Süper Lig’e çıkmasında önemli katkıları bulunan, takımımızı gerçekleştirdiği iki başarılı kamp ile Süper Lig’e en iyi şekilde hazırlayan ve Miracle Değirmenlik takımının başında 9 hafta boyunca başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Bolkan’a tüm emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Geçtiğimiz Cumartesi Günü Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik ve Y. Dumlupınar arasında oynanan Aksa Süper Lig 9. Hafta karşılaşması esnasında bizleri derinden üzen talihsiz bir olay gerçekleşmiştir. Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Bolkan, tribündeki kulüp taraftarlarımızla sözlü tartışmaya girerek sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunmuştur. Bizler Miracle Değirmenlik yönetimi ve camiası olarak, büyük rahatsızlık ve üzüntü duyduğumuz bu talihsiz olay neticesinde, Yönetim Kurulu kararı ile kulüp Teknik Direktörümüz Mehmet Bolkan’ın görevine son vermiş bulunmaktayız. Bu kararı Sayın Bolkan’a şahsen bildirmek istesek de kendisi 2 gün boyunca tüm telefon aramalarını yanıtsız bırakmıştır. Teknik Direktör Sayın Mehmet Bolkan’a Miracle Değirmenlik Spor Kulübü ve Törehan ailesine yaptığı tüm katkılar için teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. Tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan ve Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu

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