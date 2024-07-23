Miracle Değirmenlik sezonu açtı

Süper Lig takımlarından Miracle Değirmenlik pazartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezona merhaba dedi.
Özgü Bayraktar kontrolünde Sadık Cemil Stadı’nda yeni sezon çalışmalarına başlayan Miracle Değirmenlik bu haftayı dolu dolu geçirecek.
Her gün antrenman yapacak olan M. Değirmenlik takımı Pazar gününü boş geçirdikten sonra antrenmanlarına aynı şekilde devam edecek.
Miracle Değirmenlik’in pazartesi günü gerçekleştirilen ilk antrenmanında yabancı transfer İbrahima Balde de yer aldı.
Ay sonu ada içinde üç günlük kamp planlaması yapan Özgü Bayraktar Ağustos ayı içinde de yurtdışı kamp ile sezona hazırlanacak.
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