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Miracle Değirmenlik, Sadık Cemil’den, Gaziköy'e taşınıyor

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Miracle Değirmenlik, Sadık Cemil’den, Gaziköy'e taşınıyor
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AKSA Birinci ligin ilk devresini zirvede bitiren Northernland Kıbrıs Kupasında ise adını ikinci tura yazdıran Miracle Değirmenlik ev sahibi olduğu maçları ligin ikinci devresinde Gaziköy Şenol Stadı'nda oynayacak.
Başkan Hakan Törehan ve Yönetim kurulu bugün aldığı karar sonrasında gerekli yazışmaları başlatarak, ikinci yarıda Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumunda maç oynamama kararı alarak, Gaziköy Şenol Stadı için başlattığı girişimde sonuca ulaştı.
İkinci devrenin ilk maçında Cumartesi günü sahasında Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek olan Miracle Değirmenlik rakibini Gaziköy Şenol Stadı’nda ağırlayacak.
 
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