Miracle Değirmenlik Mehmetçik kampını tamamladı

31 Temmuz Çarşamba günü sezon öncesi birinci etap kampı için Mehmetçik’te çalışan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik bugün sabah yaptığı idmanla kampı tamamladı.

3 günlük kampı 4 idmanla tamamlayan Miracle Değirmenlik takımı, sezon öncesi çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek. 11 hazırlık maçı planladıklarını ifade eden Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar, ilk hazırlık maçını 7 Ağustos Çarşamba günü CB Gençlik Gücü ile yapacaklarını söyledi.



