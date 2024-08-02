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Miracle Değirmenlik Mehmetçik kampını tamamladı

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Miracle Değirmenlik Mehmetçik kampını tamamladı
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31 Temmuz Çarşamba günü sezon öncesi birinci etap kampı için Mehmetçik’te çalışan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik bugün sabah yaptığı idmanla kampı tamamladı.
3 günlük kampı 4 idmanla tamamlayan Miracle Değirmenlik takımı, sezon öncesi çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek. 11 hazırlık maçı planladıklarını ifade eden Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar, ilk hazırlık maçını 7 Ağustos Çarşamba günü CB Gençlik Gücü ile yapacaklarını söyledi.
 
 
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