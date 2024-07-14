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Miracle Değirmenlik kahvaltıda buluştu

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Miracle Değirmenlik kahvaltıda buluştu
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Miracle Değirmenlik Futbol Takımı'nın başkan ve yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuları kahvaltıda bir araya geldi. Korineum Golf & Beach Resort’da gerçekleşen kahvaltıya teknik ekip ve oyuncular eşleri ile katıldı. Camia olarak güzel bir Pazar kahvaltısı gerçekleştirdiklerini belirten Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar, sezon öncesi çalışmalarına başlamadan önce bu birlikteliğin camia adına önemli olduğunu söyledi.
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