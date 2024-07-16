Miracle Değirmenlik ilk yabancısını getirdi

Süper Lige yeniden dönen M. Değirmenlik transfer çalışmaları kpsamında ilk yabancısını adaya getirdi.

22 Temmuz Pazartesi günü sezon açılışını gerçekleştirecek olan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik dün akşam geç saatlerde yabancı oyuncu İbrahima Balde’yi adaya getirdi.

35 yaşındaki 1.88 boyunda olan Balde’yi adaya getiren Miracle Değirmenlik, sezon açılışı öncesinde ilk yabancısını adaya getirmiş oldu. Bugün öğleden sonra Teknik Direktör Özgü Bayraktar ve Kulüp Başkanı Hakan Törehan ile bir araya gelecek olan İbrahim Balde, takımın 22 Temmuz’da yapılacak olan sezon açılışında yer alacak. Senegal asıllı İbrahima Balde, Atletico Madird, CFR Cluj, Real Oviedo, Giresunspor ve son olarak ise Boluspor forması giymişti.

