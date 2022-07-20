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Miracle Değirmenlik ilk kamp çalışmalarına başladı

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Miracle Değirmenlik ilk kamp çalışmalarına başladı
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig'in yeni ekiplerinden Miracle Değirmenlik Korineum Golf & Beach Resort’ta 4 gün sürecek sezonun ilk kampına girdi.
Teknik direktör Mehmet Bolkan nezaretinde bu sabah saatlerinde kampa giren Miracle Değirmenlik takımı günde çift idmanla kampı geçirecek.
Süper ligde güçlü bir kadro oluşturan Miracle Değirmenlik sezona iki kamp yaparak hazırlanacak ardından hazırlık maçları ile devam edecek.

Başkan Hakan Törehan ile bazı yöneticilerin de katıldığı kampın başında oyuncularla konuşan Törehan, futbolculardan kampı iyi çalışarak değerlendirmelerini istedi.
​Değirmenlik, 12-20 Ağustos’ta ise takım Ankara Kızılcahamam’da kampa girecek.
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