Miracle Değirmenlik ile Bahadır Göçben'in yolları ayrıldı

Sezon başında Küçük Kaymaklı'dan opsiyon hakkıyla transfer edilen savunma oyuncusu Bahadır Göçben ile Miracle Değirmenlik kulübü yolları ayırdı.

AKSA Süper Lig ekiplerinden MiracleDeğirmenlik’in sezon başında kadrosuna kattığı Bahadır Göçben’in ara transferde Yenicami’ye transfer olması gündeme geldi. MiracleDeğirmenlik’in, Yenicami’den Fırat Ersalan ve Yasin Açıkel transferlerini kesinleştirmesinden sonra Bahadır Göçben’in Yenicami’ye transferinin de gerçekleşmesi bekleniyor.

