Miracle Değirmenlik, Hacettepe’ye mağlup oldu

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Bolu’da kampta bulunan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik bugün sabah, Hacettepe 1945 FK ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılan Miracle Değirmenlik’in gollerini Kevin ve Sertan kaydederken, Miracle Değirmenlik takımı akşam üzeri yaptığı idmanla Bolu kampına devam etti.

