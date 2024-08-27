Miracle Değirmenlik, Hacettepe’ye mağlup oldu

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Bolu’da kampta bulunan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik bugün sabah, Hacettepe 1945 FK ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılan Miracle Değirmenlik’in gollerini Kevin ve Sertan kaydederken, Miracle Değirmenlik takımı akşam üzeri yaptığı idmanla Bolu kampına devam etti.
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