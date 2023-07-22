banner913
banner932
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
36 0
Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı
Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı
14 0
 
“Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze”
“Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze”
20 0
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
20 0
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
74 0
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
27 0
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
61 0
banner964

Miracle Değirmenlik güç depoluyor

banner476

banner825
Miracle Değirmenlik güç depoluyor
20 Temmuz Perşembe günü Dipkarpaz’da kampa giren Miracle Değirmenlik takımının yurtiçi kampı yarın sabah sona eriyor.

Bugün akşam üzeri yapacağı idmanla 5 idmanı geride bırakacak olan Miracle Değirmenlik takımı yarın sabah yapacağı idmanla birlikte Dipkarpaz kampını tamamlamış olacak.

Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Özgü Bayraktar yaptığı değerlendirmede iyi bir kamp sürecinin içinde olduklarını hem oyuncuların birlikteliğinden hem de yoğun idman temposuna oyuncularının gösterdiği özveriden memnun olduğunu söyledi.
Kamp ortamındaki imkanları çok iyi kullandıklarını ifade eden Özgü Bayraktar, oyuncularına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.