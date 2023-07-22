Miracle Değirmenlik güç depoluyor

20 Temmuz Perşembe günü Dipkarpaz’da kampa giren Miracle Değirmenlik takımının yurtiçi kampı yarın sabah sona eriyor.Bugün akşam üzeri yapacağı idmanla 5 idmanı geride bırakacak olan Miracle Değirmenlik takımı yarın sabah yapacağı idmanla birlikte Dipkarpaz kampını tamamlamış olacak.Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Özgü Bayraktar yaptığı değerlendirmede iyi bir kamp sürecinin içinde olduklarını hem oyuncuların birlikteliğinden hem de yoğun idman temposuna oyuncularının gösterdiği özveriden memnun olduğunu söyledi.Kamp ortamındaki imkanları çok iyi kullandıklarını ifade eden Özgü Bayraktar, oyuncularına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.