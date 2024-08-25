Miracle Değirmenlik Bolu yolcusu

Sezon çalışmalarına devam eden süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik ikinci etap kampı için yarın sabah adadan ayrılıyor. 26-31 Ağustos tarihlerinde Bolu’da kamp yapacak olan yeşil – beyazlılar yurt içinde yaptığı ilk etap kampının ardından ikinci etap kampını Bolu’da gerçekleştirecek. 2 hazırlık maçının planlandığı Bolu kampı 31 Ağustos’ta sona erecek.
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