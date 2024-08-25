banner913
banner932
Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi
Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi
17 0
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
27 0
 
"Rumlara gereken yanıt verilmeli"
48 0
“Tehditle, baskıyla masaya oturmayız
“Tehditle, baskıyla masaya oturmayız"
30 0
Ev ve arazi alanlar da riskte
Ev ve arazi alanlar da riskte
411 0
Madde bağımlılığıyla mücadeleye önemli katkı
Madde bağımlılığıyla mücadeleye önemli katkı
23 0
Kutuplarda 'Cıva bombası' ortaya çıkabilir
Kutuplarda 'Cıva bombası' ortaya çıkabilir
20 0
banner1032

Miracle Değirmenlik Bolu yolcusu

banner1020

banner1045
Miracle Değirmenlik Bolu yolcusu
banner971
Sezon çalışmalarına devam eden süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik ikinci etap kampı için yarın sabah adadan ayrılıyor. 26-31 Ağustos tarihlerinde Bolu’da kamp yapacak olan yeşil – beyazlılar yurt içinde yaptığı ilk etap kampının ardından ikinci etap kampını Bolu’da gerçekleştirecek. 2 hazırlık maçının planlandığı Bolu kampı 31 Ağustos’ta sona erecek.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.