Miracle Değirmenlik 22 Temmuz’da sahaya inecek

Aksa Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik kulüp binasında sezon öncesi toplantısı için bir araya geldi

Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik sezon öncesi toplantısı için kulüp binasında bir araya geldi. Yönetim, teknik ekip ve futbolcuların bir araya geldiği kaynaşma toplantısı 1.5 saat sürdü.Geçtiğimiz sezonu birinci ligde şampiyon olarak tamamlayan ve bu yıl yaptığı flaş transferlerle de yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Miracle Değirmenlik futbol takımı yeni sezon için ilk toplantısını gerçekleştirdi.

SEZON AÇILIŞI 22 TEMMUZ

17 Temmuz Çarşamba günü takımın ölçüm testlerini gerçekleştireceklerini belirten Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar, 22 temmuz Pazartesi günü ise sezon açılışını gerçekleştireceklerini söyledi. Teknik heyet olarak tüm planlamalarının hazır olduğunu aktaran Bayraktar, yaptıkları toplantı ile planlamalarını oyunculara aktardıklarını, sezon öncesi çalışmalarına bir bakıma start verdiklerini söyledi.

