Minikler Küçük'ü andılar

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi tarafından organize edilen Kemal Küçük Anı Maçları bugün oynandı.

Metehan tesislerinde Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ve Değirmenlik Spor Kulübü Akademisi arasında U8 ve U9 kategorilerinde oynanan maçlar sonucunda düzenlenen törende Kemal Küçük’ün ailesi tarafından takımlara ödülleri verildi.