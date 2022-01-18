Minikler Kösezade Ltd.Minikler Futbol Turnuvası’nda buluşacak

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi tarafından minikler futbol turnuvası düzenleniyor.
U 10 kategorisinde düzenlenecek organizasyon23 Ocak Pazar günü saat 10.00 da Metehan tesislerinde oynanacak.
KösezadeLtd’in katkılarıyla düzenlenecek organizasyona Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Dikmen Gelişim Akademisi, Alayköy Gençlik ve Spor Külübü ve Cihangir Gençlik Spor Kulübü altyapı takımları karşılaşacak.
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