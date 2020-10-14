Minikçe’nin yardımcısı Karadal

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yalova’da yeni sezona yönelik çalışmalar belirsizliğe rağmen sürüyor.

Yalova’da teknik direktör Ahmet Minikçe’nin yardımcısı belirlendi. Yalova yönetimi ve Ahmet Minikçe ile bir araya gelen Sıtkı Karadal, sarı lacivertlilerin yeni antrenörü oldu.

İlk antrenörlükdenetyimindeSayıner Seyitler’in yardımcılığında Gaziveren ile BTM İkinci Ligde playoff finali oynayan Sıtkı Karadal, Ahmet Minikçe’nin yardımcılığında Yalova’yı başarıya taşımaya çalışacak.

