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Millilerin forma numaraları belli oldu

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EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım oyuncularımızın formalarında taşıyacakları isim ve numaralar belli oldu

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Millilerin forma numaraları belli oldu
A Milliler EURO 2020'de şu forma numaraları ve isimlerle mücadele edecekler.
1 - MERT
2 - ZEKİ ÇELİK
3 - DEMİRAL
4 - ÇAĞLAR
5 - OKAY
6 - OZAN
7 - CENGİZ ÜNDER
8 - DORUKHAN
9 - KARAMAN
10 - ÇALHANOĞLU
11 - YUSUF YAZICI
12 - ALTAY
13 - UMUT
14 - TAYLAN
15 - OZAN KABAK
16 - ENES
17 - BURAK
18 - RIDVAN
19 - ORKUN
20 - ABDÜLKADİR
21 - KAHVECİ
22 - KAAN
23 - UĞURCAN
24 - KEREM
25 - MERT MÜLDÜR
26 - DERVİŞOĞLU
 
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