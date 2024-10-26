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Millilerimizden 2 İkincilik 1 Üçüncülük

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Futbol Tenisi Milli Takımı romanya’nın İzvorani Olimpiyat Köyü’nde gerçekleşen organizasyonda kürsüde yeraldı

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Millilerimizden 2 İkincilik 1 Üçüncülük
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KKTC Futbol Tenisi Milli takımı Romanya’da 30.’su düzenlenen Futbol Tenisi Dünya
Şampiyonası’nda iki kategoride dünya ikinciliği bir kategoride dünya üçüncülüğü elde etti.
Organizasyonun dördündü ve son gününde oynanan yarı final ve final karşılaşmalarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.
KKTC Milli Takımı Tek kadınlarda dünya ikinciliği, Cift kadınlarda dünya ikinciliği
Elde ederken Mix ikili kategorisinde de dünya üçüncüsü olmayı başardı. 
Genel klasmanda 18 ülke arasında büyük erkeklerde ve Genç erkeklerde ise kürsüyü kıl payı kaçırarak dünya besinciligi elde etti. KKTC ekibi ayrıca turnuvada en iyi takım plaketi de aldı.
 
Songur “Çok çekişmeli maçlar izledik”
KKTC Futbol Tenisi ve FIFTA Başkanı Şevket SOngur kapanışta yaptığı konuşmada dört gün boyunca çok çekişmeli ve çok zevkli maçlar izlediklerini belirterek rekabetin her geçen gün arttığına dikkat çekti.
Songur “Bu turnuva, sadece ödülleri değil, sergilenen dostluk, fair play ve dayanışma ruhuyla da hatırlanacak. Her sporcu, burada kazandığı deneyimlerle bir sonraki yarışa daha güçlü hazırlanacak” dedi.
Kafile Pazar adaya dönecek.
 
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