Millilerimiz final grubuna yükseldi

Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen olan Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden sporcularımızdan başarılı sonuçlar geldi. Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler final gruplarına yükseldiler

KKTC Futbol Tenisi Milli takımı Romanya’da 30.’su düzenlenen Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’nda ikinci günde oynadığı mücadelelerde başarılı sonuçlar elde etti.

Romanya’nın Bükreş yakınlarında bulunan Olimpiyat Köyü İzvorani köyünde gerçekleşen

Organizasyonun resmi açılışı da dün (Perşembe) gerçekleştirildi.

SONGUR “SPORUN, SADECE FİZİKSEL BİR AKTİVİTE DEĞİL, BİRLİK, AZİM VE DİSİPLİNİN EN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ”

Açılışta bir konuşma yapan FIFTA Başkanı Şevket Songur sporun, sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, azim ve disiplinin en önemli simgelerinden biri olduğuna vurgu yaparak “30 yıldır, bu etkinlikte sporcularımız yalnızca kazanmaya değil, aynı zamanda birbirlerinden öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye odaklanıyorlar. Her yıl, burada izlediğimiz maçlar, yalnızca yeteneklerin değil, aynı zamanda emek, sabır ve takım ruhunun zaferi oluyor” dedi.

BÜYÜK KADINLAR VE BÜYÜK EREKLER FİNAL GRUBUNA YÜKSELDİ

Organizasyonda mücadele eden KKTC kafilesi dün (Perşembe) büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde maçlar yaptı.

KKTC Büyük kadınlar milli takımı tekli ve ikililerde Macaristan ve Danimarkalı yenerek finalde mücadele etme hakkı kazandı. Büyük kadınlar finalde turnuvanın en güçlü rakibi ve favori takımlarından Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Büyük erkeklerde ise Slovakya, Angora Moldova karşısında başarılı bir direnç göstermesine rağmen takımımız teklerde ikililerde ve üçlülerde final grubuna yükselmeyi başardı.

TC BÜKREŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ YETKİLİLERİNDEN ZİYARET

Organizasyonda dün Türkiye’nin Bükreş büyükelçiliği TİKA Koordinatörü Salih Yürç de takımımızı tebrik ve ziyaret ederek başarı diledi ve KKTC ile Türkiye takımlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

Organizasyonda bugün final grubu maçları ve karışık müsabakalar oynanacak. Yarın ise final maçları ve ödül töreni ile organizasyon tamamlanacak.

