Milliler'in EURO 2020 kadrosu belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosu açıklandı. Geniş kadroda şans bulan Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca ve Halil Akbunar şampiyona kafilesinde yer almadı.

İşte Milliler'in "26 kişilik" EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

Hücum: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

Geniş kadroda şans bulan Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca ve Halil Akbunar şampiyona kafilesinde yer almadı.

SON HAZIRLIK MAÇI MOLDOVA’YLA

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında bugün Almanya’nın Paderborn kentindeki Benteler Arena'da Moldova ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.



