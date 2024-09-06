Milliler Azerbaycan’da galibiyetle bitirdi

Ulduz Cup'ta mücadele eden KKTC U12 Milli Takımımız,güçlü rakibi Guba OK takımını etkileyici bir oyunla mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamladı

Azerbaycan'da düzenlenen Ulduz Cup'ta mücadele eden KKTC U12 Milli Takımımız, başarılı performansına bir yenisini ekleyerek son maçını da galibiyetle tamamladı. Turnuvanın son karşılaşmasında güçlü rakibi Guba OK takımını etkileyici bir oyunla mağlup eden takımımız, hem futbolseverlerin beğenisini kazandı hem de turnuvadaki galibiyet serisini devam ettirdi.

Maçın ardından açıklama yapan Genç Milli takımlar teknik direktörümüz Hüseyin Kızmazoğlu; ’oyuncuların sahadaki azim ve kararlılığından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür uluslararası organizasyonların, genç futbolcuların deneyim kazanması ve kendilerini geliştirmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Bu tür turnuvalara daha fazla katılım sağlayarak, futbol altyapımızı güçlendirmeli ve genç yeteneklerimize uluslararası arenada daha fazla şans tanımalıyız" diyen teknik direktörümüz, bu organizasyonların artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Turnuvadaki tüm maçlarını tamamlayan KKTC U12 Milli Takımı, yarın adaya dönmek üzere yola çıkacak. Yoğun geçen maç takvimi sonrası dinlenme sürecine girecek olan takımımız, elde ettiği tecrübelerle gelecek turnuvalara daha da güçlü hazırlanmayı hedefliyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri de takıma olan güvenlerini yinelerken, uluslararası başarıların gelecekte de devam edeceğini belirtti. Ulduz Cup’ta kazanılan bu galibiyetler, KKTC futbolunun genç yeteneklerinin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



(Fotoğraflar: Hüseyin EVLİYA)



