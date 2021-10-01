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Milli Takım aday kadrosu açıklandı

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Türkiye A Milli Takımının 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu

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Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Teknik direktör Stefan Kuntz, uzun süredir kadroda yer almayan Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz'i de aday kadroya dahil etti.

Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ise ilk kez aday kadroya davet edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe).

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