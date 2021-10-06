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Milli ara Fenerbahçe'ye yarayacak

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Milli maçlar için lige verilen ara Fenerbahçe'ye yarayacak. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Tisserand’ın bu sürede sahaya dönmesi bekleniyor

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Milli ara Fenerbahçe'ye yarayacak
 Süper Lig'de 8'inci haftanın tamamlanmasının ardından milli araya girilirken, Fenerbahçe bu sürede nefes alacak.
Sezon başından beri birçok futbolcusu sakatlık yaşayan sarı lacivertlilere son günlerde iyi haberler geldi.
Serdar Dursun, Pelkas, Serdar Aziz ve Zajc tekrar forma giymeye başladı.
Fenerbahçe’de şu an sakatlığı olan futbolcu bulunmuyor.
Ancak bazı oyuncular henüz sahaya dönemedi. Sakatlıkları sona eren ve antrenmanlara başlayan İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Tisserand’ınkondisyon eksikliğini milli arada kapatarak takıma dönmeleri bekleniyor.
Teknik direktör VitorPereira’nın da özellikle milli ara sonrasında tüm oyuncularından yararlanarak sahadaki oyun kalitesini artırmak istediği öğrenildi.
 
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