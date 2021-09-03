Mikail, Forest oldu

Küçük Kaymaklı transferin son anlarında süpriz bir transfer gerçekleştirerek Cihangir ile yollarını ayıran Mikail Sivri’yi kadrosuna kattı.

Rifat Hacıarifoğlu’nun boşluğunu doldurmak için bu bölgeye transfer yapan K.Kaymaklı, Hamitköy’den Agit’ten sonra Cihangir’den Mikail’i de transfer etti.

Mikail, KTFF’de attığı imza ile Forest oldu.

